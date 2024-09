La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle condizioni di Kvaratskhelia, in vista della trasferta di domenica di Cagliari: “Khvicha Kvaratskhelia non preoccupa il Napoli dopo il duro colpo subito martedì contro l’Albania quando era in nazionale. Il georgiano non è in dubbio per la gara di Cagliari. Kvara è in Italia da ieri e ovviamente la speranza di Conte è di averlo domenica a disposizione“.