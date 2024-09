Cds – Napoli, Kvaratskhelia verso il recupero per il Cagliari

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle attuali condizioni di Kvaratskhelia: “Sono tornati quasi tutti a Castel Volturno. Finita la sosta per le nazionali, ieri è stato il turno di Rafa Marin e Kvaratskhelia. S’è rivisto anche il georgiano, al Training Center, e le sue condizioni non destano preoccupazioni dopo la botta che l’aveva costretto a uscire nel 2° tempo di Albania-Georgia. Oggi Kvara sarà ricontrollato dallo staff medico del Napoli, ma va verso il pieno recupero per la partita con il Cagliari“.