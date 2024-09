Campos: “Abbiamo valutato Osimhen come attaccante, ma non abbiamo mai fatto offerte per acquistarlo”

Il dirigente portoghese del Psg Luis Campos ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportItalia di Osimhen, e della possibilità di acquisto da parte del Psg. Queste le sue parole: “Ovviamente abbiamo analizzato Osimhen come una delle possibilità. La nostra conclusione è stata che eravamo contenti con Asensio, Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Non abbiamo fatto offerte per lui, ne abbiamo parlato così come di altri attaccanti. Capisco che Osimhen venga associato spesso a me visto che sono stati io a portarlo al Lille dallo Charleroi e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo un’ottima relazione e ci rispettiamo molto così come con molti altri ottimi giocatori e persone. Non so se lei ha recentemente comprato una casa, se lo ha fatto sa che nel mercato si parla con varie persone che vendevano, fa parte del mercato e tutti parliamo con tutti”.