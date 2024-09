Schira: “Mario Rui offerto al Galatasaray, c’è il via libera del Napoli!”

Nicolò Schira ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Mario Rui al Galatasaray. Gianluca Di Marzio parla del passaggio del portoghese al Galatasaray solo se dovesse saltare la trattativa con la Roma per Zalewski. Secondo Schira, Mario Rui è stato offerto al Galatasaray. Ecco cosa a scritto l’esperto di mercato sui social:

“Mario Rui è stato offerto al Galatasaray. Il terzino sinistro non è nei piani del Napoli. Il Napoli ha già dato il via libera alla partenza di Mario Rui. Il Gala sta valutando questa possibilità, anche se il portoghese non è l’obiettivo principale“.