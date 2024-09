McTominay subito in gran forma – A Cagliari sarà esordio in azzurro

Scott McTominay ha già sorpreso tutti senza esordire con la maglia del Napoli.

Le sue prestazioni con la Scozia sono già un antipasto di ciò che potrà offrire sotto il Vesuvio, motivo per cui Antonio Conte ne ha richiesto l’acquisto con determinazione. Ne ha parlato stamane La Gazzetta dello Sport: “Ma per vedere Scott McTominay in maglia Napoli, bisognerà pazientare ancora un po’: domenica a Cagliari ci sarà, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso. Ma stando anche alle indicazioni arrivate dalla Nations League, McTominay si candida ad essere un’arma molto importante del nuovo ciclo azzurro”.