Di Marzio – Mario Rui al Galatasaray se salta Zalewski? Le ultime

Gianluca Di Marzio fa sapere che il Galatasaray sta cercando un esterno per rinforzare la propria fascia sinistra. Nel mirino della squadra di Mertens e Osimhen c’è il romanista Nicola Zalewski. Se l’affare non dovesse andare in porto, nella serata di oggi 11 settembre, il Galatasaray ha già individuato il sostituto: Mario Rui. Il campione d’Italia 2023 è stato messo fuori squadra perché non funzionale al progetto di Antonio Conte. Il portoghese spera sempre di poter tornare in patria e ha già rifiutato le offerte di vari club.

Intanto, nel corso della giornata, i rappresentanti del Galatasaray sono stati nella capitale per incontrare la Roma. Nelle prossime ore si deciderà il futuro del classe 2002. Se il tutto non dovesse concretizzarsi, Mario Rui è la scelta last minute perfetta. Il Galatasaray continua dunque a fare spesa dal Napoli. Sempre che il “maestro” accetti la destinazione.