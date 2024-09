CorrSport – Neres vuole prendersi il Napoli: il brasiliano continua a migliorare

David Neres vuole sorprendere tutti nella sua avventura in azzurro.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il brasiliano starebbe migliorando di giorno in giorno per confermarsi ad alti livelli: “David Neres, l’uomo in più che in sei minuti di calcio ha conquistato Napoli, potrebbe fare strada come protagonista di una serie televisiva. In due partite al Maradona è stato capace di firmare due assist per Simeone e Anguissa nella mezzoretta di gioco accumulata contro il Bologna (i famosi 6 minuti) e il Parma (27), ma nella sua carriera è stato capace di prodezze di ogni tipo: con il pallone e senza”.