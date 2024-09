SKY SPORT, Ugolini: “Questo Napoli non convince, Conte può passare alla difesa a 4”

Il giornalista ed opinionista sportivo Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi su uno dei punti deboli di questo nuovo Napoli di Antonio Conte.

Riguardo l’ultimo match di campionato disputato dagli azzurri contro il Parma, il giornalista si esprime così: “Questo Napoli deve migliorare e deve crescere, nonostante la vittoria contro il Parma. Contro gli emiliani, durante il primo tempo, la squadra non ha convinto, soprattutto per una mancanza di filtro a centrocampo; la difesa è andata in sofferenza e, da questo punto di vista, Conte continua a lavorare sul 3-4-2-1“.

“Il mister ha possibilità di passare alla difesa a 4, soprattutto se vorrà far giocare Anguissa e McTominay ma, per il momento, continuerà giustamente a puntare sul 3-4-2-1 “ conclude il giornalista.