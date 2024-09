Con un post sul proprio account X il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto dire la sua sui 20 anni di sua presidenza. Il patron azzurro è orgoglioso di festeggiare questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli. De Laurentiis poi ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a portare a primeggiare il Napoli in Italia e in Europa con un percorso vincente. Di seguito il post:

E' con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 10, 2024