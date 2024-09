L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di mister Antonio Conte per la trasferta di Cagliari. Secondo il quotidiano Conte avrà modo di riflettere sulla formazione in vista del Cagliari potendo contare su una rosa completa con tante soluzioni e alternative. Romelu Lukaku scalpita e si avvia a guidare l’attacco all’Unipol, così come David Neres, in lotta con Politano. I due si sono allenati anche da soli dopo la vittoria sul Parma e in attesa della ripresa del gruppo. Il belga ha rinunciato alla convocazione in nazionale per ritrovare quanto prima il ritmo partita.