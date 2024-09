L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sull’importanza dell’acquisto di Scott McTominay. Secondo il quotidiano inizialmente Conte ha preparato la squadra per un 3-4-2-1/3-4-3, lavorando su una linea a cinque. Però con la rosa praticamente al completo il mister potrà variare il modulo, considerata la quantità e la qualità degli elementi a disposizione. Uno sicuramente è McTominay, il cui impatto da trequartista con la nazionale scozzese è stato devastante, gol infatti contro Polonia e Portogallo. Lo scozzese può essere una variabile importante per Conte, capace sia di agire in una mediana a 3, o mediana a 2, ma anche da trequartista, portando inserimenti e gol. Quindi il mister potrà decidere sia di affiancarlo ad Anguissa e Lobotka, o al posto di uno dei due in una mediana a due, oppure alle spalle di Lukaku, con Kvaratskhelia ed uno tra Politano e Neres ai lati.