Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato autore di un’ottima prova nella partita vinta dall’Italia contro Israele. I quotidiani sportivi premiano il difensore centrale ex Torino, per lui tutti giudizi molto positivi. La Gazzetta dello Sport gli dà 6.5. Fa il centrale nella linea a tre. Deciso nei contrasti, quando può avanza e dimostra di non avere timore e mostra personalità. Anche Il Corriere dello Sport gli dà 6.5. Chiude ovunque, stringendo ora su Bastoni ora su Gatti, facendo da raccordo e confermando la visione di Spalletti. Stesso voto anche per Tuttosport ovvero 6.5. Districa una situazione tesa al 20′, dopo palla persa da Frattesi sulla trequarti. Per il resto lavora bene in marcatura, scambiandosi con Bastoni quando il nerazzurro avanza. Bravo anche a proporsi.