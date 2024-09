L’Italia vince anche contro Israele in Nations League. Giacomo Raspadori è stato autore di una prestazione davvero ottima. Le pagelle dei quotidiani sportivi hanno premiato nuovamente la sua partita. La Gazzetta dello Sport gli dà 6,5. Più che la seconda punta fa il tuttocampista. Arretra per trovare spazi ed è nel vivo. Peccato che gli manchi la zampata, ma fa quello che Spalletti vuole. Anche Il Corriere dello Sport gli dà 6.5. Inizio con qualche balbettio, poi però prende campo, fiducia: fantastico il colpo di tacco alla Tonali da cui parte il gol del vantaggio. Anche Tuttosport gli dà 6.5. Galleggia con intelligenza tra Kean e la linea dei centrocampisti, abile a proporsi come a indovinare l’imbucata. Soprattutto veloce di pensiero, quando apre a Dimarco per l’assist del vantaggio azzurro. Ci prova poi dalla distanza e nella ripresa, sulla cui ribattuta segna Moise Kean.