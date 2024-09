Il Mattino – Buongiorno è già un leader; ha convinto anche Spalletti in nazionale

Come riporta Il Mattino, Alessandro Buongiorno, sarà titolare nel match di Nations League contro l’Israele: “Alessandro Buongiorno si è preso definitivamente l’azzurro, tanto al Napoli quanto in Nazionale. Il difensore in poco tempo è divenuto un leader della difesa partenopea ma è pronto a ritagliarsi uno spazio di primo piano anche con l’Italia. Il CT Luciano Spalletti infatti questa sera lo schiererà titolare nel match previsto contro Israele a Budapest. Buongiorno, dopo lo spezzone giocato in Francia, prenderà il posto di Calafiori“.