Ottima partita di Giacomo Raspadori nella gara che l’Italia ha vinto contro la Francia in quel di Parigi. Il suo ingresso in campo ha dato una svolta agli azzurri, suo il terzo gol che ha chiuso la partita. I quotidiani sportivi hanno valutato positivamente la sua prestazione. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Il suo impatto è decisivo, cambia marcia alle soluzioni offensive: si scalda con un tiro morbido, poi guida alla grande lo scatto del 2-1 ed il taglio per il 3-1 è da killer. Anche Tuttosport gli dà 7. Si piazza intelligentemente tra i due centrali di centrocampo francesi e distribuisce bene il pallone del raddoppio. Poi è geniale nel controllo per il terzo gol. Anche Il Corriere dello Sport gli dà 7. Entra e si fa trovare al posto giusto al momento giusto e l’Italia si ritrova sopra di uno in casa dei francesi. Poi fa battimuro con Saliba e porta a tre le reti azzurre.