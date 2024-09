L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle modifiche che potrebbe apportare Antonio Conte alla squadra. Secondo il quotidiano a centrocampo ora il Napoli è al completo. Ci sono Frank Zambo Anguissa e Stanislva Lobotka. Il mercato, poi, ha raccontato che è vero che ci sono soltanto il campionato e la Coppa Italia, ma questo non significa che la rosa non debba essere competitiva. Infatti vi è anche Michael Folorunsho, reintegrato in rosa in pianta stabile. E poi ci sono i due nuovi ovvero Gilmour e McTominay. Il primo più vicino a Lobotka, fisicamente e per consegne tattiche; l’altro, invece da considerare più alter ego di Anguissa. Sarà una bella lotta: concorrenza di livello altissimo. Conte ha l’opportunità di scegliere, mischiare, comporre e scomporre a seconda delle condizioni e delle esigenze tecnico-tattiche. Nella nuova mediana a due, tra l’altro, servono proprio gamba, ritmo, corsa, intensità, quantità: finora le distanze non sono sembrate sempre corrette. Certo, non è una questione di singoli, ma è ovvio che urge qualche correttivo. Conte lo sa perfettamente e ci sta lavorando. In futuro potranno anche esserci mutazioni genetiche, come un centrocampo a tre, più folto e con la linea difensiva a quattro. Il Napoli, per il momento, ha lavorato a un’identità ben precisa, con il 3-4-2-1, e così marcerà fino a quando non avrà avuto il tempo di testare tutti.