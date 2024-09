L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione del neo acquisto Scott McTominay. Secondo il quotidiano McTominay potrebbe debuttare da titolare già nella gara di campionato contro il Cagliari. Lo scozzese infatti sarà a Castel Volturno martedì e avrà modo di farsi valutare da Antonio Conte, qualche chance anche per Billy Gilmour considerando che Anguissa tornerà solo giovedì. Quindi ci sono buone possibilità che lo scozzese parta titolare, ma molto dipenderà dalle condizioni in cui tornerà Anguissa. Dire se potranno giocare dal primo minuto già in occasione della trasferta di Cagliari, è proibitivo perchè ancora devono svolgere una seduta con il gruppo e di conseguenza sono a digiuno dei metodi di Conte. Di certo sono entrambi super professionisti e anche perfettamente allenati. Quindi ipotizzando che Anguissa, impegnato con il Camerun giocherà oggi in casa la prima contro la Namibia e martedì la seconda in Uganda si deduce che non torenrà prima di giovedì. E se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, è probabile che possa riguardare Anguissa. E di conseguenza uno tra McTominay e Gilmour si ritroverebbe candidato. Ma c’è ancora tempo per ciò.