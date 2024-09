L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli ultimi due arrivati in casa Napoli ovvero Scott McTominay e Billy Gilmour. Secondo il quotidiano sale l’attesa per vedere in maglia azzurra i due centrocampisti scozzesi, acquistati negli ultimi giorni di mercato. Conte non li ha mai visti con la casacca azzurra addosso e quindi muore dalla voglia di allenarli. Nel frattempo dal ritiro della nazionale scozzese arrivano messaggi incoraggianti, infatti sia McTominay che Gilmour sono andati a segno nella sconfitta 2-3 contro la Polonia. Martedì pomeriggio arriveranno entrambi in quel di Castelvolturno per il primo allenamento in maglia Napoli, ma prima giocheranno la seconda partita di Nations League in Portogallo.