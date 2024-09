Repubblica – Meret verso il rinnovo: il Napoli non vuole perderlo a zero!

Alex Meret non è sicuramente il portiere più forte della storia azzurra, ma è comunque l’estremo difensore del terzo scudetto. Da eterna promessa, gli errori non gli hanno mai permesso di conquistare la tifoseria partenopea. Al netto di tutto ciò, la sua correttezza e il fatto di non aver mai detto una parola fuori posto giocano a suo favore. Sul campo, il primo mese della stagione è stato ottimo per lui: decisivo in Coppa Italia ai rigori con il Modena, fondamentale nel finale di Napoli-Parma. Ora, ciliegina sulla torta, il rinnovo all’orizzonte. Lo fa sapere Repubblica, che nell’edizione odierna scrive:

“Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e la dirigenza azzurra non è disposta a perderlo quest’estate a parametro zero. I rapporti con il suo entourage (Federico Pastorello) sono ottimi dopo l’affare Lukaku e non dovrebbe essere un problema trovare un accordo. Il portiere friulano ha risposto alle critiche estive nel solito modo: è stato decisivo contro il Parma con il super intervento su Almqvist. Anche il suo futuro sarà ancora azzurro”.