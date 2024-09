Repubblica – Disgelo tra Conte e Folorunsho: ora il tecnico studia un’importante novità tattica!

Michael Folorunsho aveva praticamente un piede fuori da Napoli. Secondo i rumours, il centrocampista era stato bocciato da Antonio Conte. Così, aveva deciso di cancellare tutte le foto con gli azzurri sul suo account Instagram. Folorunsho era stato sul punto di lasciare Napoli, aveva l’accordo con la Lazio, ma anche l’interesse dell’Atalanta.

Nella giornata di ieri il centrocampista romano ha pubblicato sui social degli scatti della seduta di allenamento. Un indizio poi confermato dal quotidiano La Repubblica: Antonio Conte lo avrebbe reintegrato alla squadra. “Il Napoli ha un nuovo rinforzo in mediana perché è scoppiata la pace tra il club azzurro e Michael Folorunsho dopo le incomprensioni dell’ultimo mese“, spiega il quotidiano. “I fatti: il centrocampista era stato messo ai margini del progetto Conte dopo il rinnovo del contratto e la promessa di un ruolo importante in questa stagione. Poi la rottura con l’allenatore e un mercato che si è aperto all’improvviso. Folorunsho, che ha sfiorato l’Atalanta, è stato vicino alla Lazio ma la trattativa non si è mai concretizzata. È rimasto a Napoli ed è stato inserito nella lista dei 25 per il campionato. Il disgelo con Antonio Conte è cominciato la scorsa settimana e ieri c’è stato un segnale molto concreto: Folorunsho è tornato ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro è importante anche per le novità tattiche, il centrocampo a tre, che il condottiero azzurro sta valutando dopo la sosta e che potrebbe proporre per la sfida col Cagliari”. Conclude Repubblica.