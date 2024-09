Finisce in gloria per l’Italia al Parco dei Principi. Colpaccio degli azzurri che nonostante lo svantaggio iniziale riescono a rimontare, vincendo per 3-1. Decisive le reti nel secondo tempo di Frattesi e di Raspadori che, poco dopo essere subentrato, sigilla il match con la sua rete. Esordio vincente dunque per la squadra di Spalletti in Nations League.