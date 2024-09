Francia-Italia, le formazioni ufficiali: panchina per Raspadori!

La nuova Italia di Luciano Spalletti riparte ai piedi della torre Eiffel. L’esordio contro la Francia in Nations League è la prima sfida dopo la disfatta europea. Un match complicato, che però dà nuovi stimoli. Tra i calciatori partenopei, Spalletti ha lasciato a casa Politano, ma ha portato con sé Raspadori, Buongiorno, Meret e Di Lorenzo.

Les bleus giocano in casa, ma anche loro hanno i fantasmi dell’Europeo da scacciare. La semifinale persa 2-1 contro la Spagna è ancora indigesta. Mbappé non ha brillato, oscurato da Niko Williams e Yamal. L’attaccante ha la possibilità di rifarsi proprio nella sua ex casa, il Parco dei Principi. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani.

Queste le scelte di Spalletti e Deschamps:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct: Spalletti.