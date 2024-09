La Repubblica – ADL compie 20 anni da presidente del Napoli; quando lascerà, lo farà da vincitore

Come riporta La Repubblica, Aurelio De Laurentiis compie 20 anni da presidente del Napoli: “Lascia o raddoppia? Aurelio De Laurentiis taglia il traguardo dei 20 anni da proprietario del Napoli e adesso la domanda che si pongono tutti è cosa farà da grande, anche se qualcosa di grande il produttore cinematografico nel calcio lo ha già fatto: regalando ai tifosi azzurri (16 mesi fa) lo storico terzo scudetto. Riportare il club ad alti livelli era del resto il gravoso e mantenuto impegno, che Adl aveva assunto pubblicamente il 5 settembre 2004, quando staccò un assegno da 31 milioni per rilevare in Tribunale il marchio della squadra e farla ripartire dalla Serie C, dopo la insopportabile onta del fallimento. Tante gioie e qualche sporadico momento di blackout, in particolare quello della passata stagione, che però il presidente di lungo corso sta subito provando a lasciarsi alle spalle con una fiammeggiante risposta d’orgoglio: 150 milioni investiti per la campagna acquisti e assicurarsi Antonio Conte, il più vincente tra gli allenatori sulla piazza. È stata un’ostentazione di muscoli inattesa e senza precedenti, che ha avuto di riflesso anche l’effetto collaterale di sorprendere la città e scatenare una ridda contraddittoria di voci. C’è infatti chi si è tenuto alla larga dai retro-pensieri e ha ricondotto la svolta a una reazione di pancia. “È asciuto pazzo ‘ o padrone”. Ma c’è pure una corrente di pensiero aperta a scenari diversi, legati a un possibile passaggio di mano della società a breve o media scadenza, di cui peraltro non ci sono per il momento riscontri concreti. Altro che “è asciuto pazzo ‘ o padrone”, insomma. Quello che si è preso ADL è un rischio di impresa e dirà il tempo se l’ha fatto senza paracadute o con le spalle coperte da un possibile socio-acquirente alle porte. Intanto al timone c’è saldamente lui e a 75 anni sembra più motivato che mai. Lascia o raddoppia? Risposta numero uno, si direbbe: il presidente del terzo scudetto lavora per diventare pure quello del quarto. Se e quando uscirà di scena – sussurra chi gli è vicino – vuole farlo a qualsiasi costo da vincitore“.