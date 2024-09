Gazzetta – Si sono visti due Napoli fino ad ora; Conte punta su Neres e Lukaku

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul Napoli di Antonio Conte, soffermandosi sul modulo e sul tipo di gioco degli azzurri: “Allenamento del Napoli al mattino ma anche al pomeriggio, con la possibilità concreta che domani si possa replicare il programma odierno. Congedo previsto dopo sabato mattina. Conte vuole arrivare a Cagliari (dove si giocherà domenica 15 settembre alle ore 18) con (almeno) il centravanti belga Romelu Lukaku e l’attaccante brasiliano David Neres prontissimi per l’uso dal fischio d’inizio. Visto che per un po’ i giocatori del Napoli hanno riposato, gustandosi la vittoria in rimonta sul Parma, ieri c’è stato un assaggino di un’ora e mezza, da oggi il Napoli entra nella preparazione per Cagliari: Conte ha un suo metodo, collaudato, e per «ritonificare» i muscoli, dopo la seduta di ieri pomeriggio che leggera non è stata, passa alla doppia. C’è un Napoli-1 e poi c’è un Napoli-2, sembrano fatti a immagine e somiglianza di Antonio Conte. Hanno l’espressione del maschio alfa in qualsiasi zona del campo e combinandoli a Castel Volturno qualcosa di sorprendente può venire fuori: la formula non richiede (non sino a prove contrarie) revisioni o riconversioni e per quel 3-4-2-1 che pare il mantra d’un allenatore deciso a stupire con effetti immediati, persino qualche buco (a destra? in difesa?) può essere occultato. Il Napoli-1 di Antonio Conte sa dell’impasto di quella squadra che ha cominciato contro il Parma e che poi ha avuto bisogno di Romelu Lukaku. C’è una bozza ch’è venuta fuori attraverso il primo bimestre in «bottega» tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Il metodo-Conte è nei fatti: Di Lorenzo e Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka intoccabili) poi il mercato ha aggiunto Buongiorno. Il Napoli che sembra sia lievemente in vantaggio dinnanzi a Meret ha tenuto Rrahmani in mezzo tra Di Lorenzo e Buongiorno; ha adagiato Mazzocchi a destra e ha lasciato sospesi a sinistra Olivera e Spinazzola; e lì davanti con Kvara e Lukaku ci sta per il momento Politano“.