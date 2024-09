Cds – Napoli, Meret già decisivo in questo inizio di campionato; rinnovo in vista

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Alex Meret: “Ci sono voluti due volte i guantoni di Alex Meret nelle prime quattro partite ufficiali della nuova stagione. Proprio lui, il portiere in bilico eppure decisivo, il titolare del Napoli di Conte che salva la squadra in Coppa Italia col Modena, regalandole i sedicesimi alla lotteria dei rigori, e poi la salva di nuovo col Parma, al minuto 105, quando sembra ormai finita, con la prodezza su Almqvist dopo i due gol della rimonta. Meret ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Scadenza giugno 2025. Col suo procuratore, Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku, si discute di cifre e non solo. Ci sarà tempo e modo per approfondire“.