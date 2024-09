Napoli versione Scozia – McTominay e Gilmour pronti a dare il proprio contributo

McTominay e Gilmour sono stati gli ultimi due colpi di mercato in mediana.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Un po’ di Scozia nel motore del Napoli. Anche se poi, le storie di Billy

Gilmour e Scott McTominay sono profondamente diverse. Il primo infatti è scozzese DOC, nato a Irvine, vicino al celeberrimo Royal Troon dove si gioca il British Open di Golf. McTominay invece è di Lancaster, vicino a Manchester, mamma inglese e papà di origine scozzese. Come cultura (e accento) però decisamente inglese, anzi del Manchester United, se è vero che, a 21 anni, rifiutò la convocazione con l’Under 21 scozzese, spiegando che voleva concentrarsi sul sogno di una vita: entrare in prima squadra a Old Trafford”.