Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha comunicato i dettagli riguardanti i biglietti per la partita di Coppa Italia contro il Palermo.

Di seguito quanto si legge: “SSC Napoli comunica che partire dalle ore 12:00 di giovedì 5 settembre 2024, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli vs Palermo, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il match si terrà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona”.