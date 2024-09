Lukaku e Neres al lavoro: dopo la sosta vogliono prendersi il Napoli

Lukaku e Neres sono già al lavoro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui entrambi sarebbero determinati ad acquisire uno stato di forma importante durante questa sosta di campionato: “Anche Neres, come Lukaku, è tornato ad allenarsi in anticipo rispetto ai compagni, aspettando la ripresa fissata per oggi. Il brasiliano è ripartito dal campo, ieri, per provare a lasciarsi alle spalle la rapina a mano armata subita sabato notte di rientro dal Maradona verso l’hotel. Sui social ha anche condiviso un video relativo al gol di Anguissa deciso dal suo prezioso assist, il secondo in due gare, anzi in pochi minuti, dopo quello per Simeone contro il Bologna. Il suo impatto con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di Lukaku, in gol per la rimonta col Parma”.