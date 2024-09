CorrSport – Il rinnovo di Kvara diventa realtà: decisivo il passaggio di Osi in Turchia

Kvara potrà rinnovare il suo contratto con il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Una volta ceduto Osimhen, e una volta dribblato il pericolo concreto di uno

stipendio da 11 milioni ormai insostenibile anche per la Premier, il Napoli potrà dedicarsi con l’animo più lieve e le braccia più forti al rinnovo di Kvaratskhelia. E così, volendo andare giù di romanzo e romantico, verrebbe quasi da dire che l’ultimo regalo di Osi prima di partire per la Turchia è stato per il gemello. Per Kvara”.