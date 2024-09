L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti del Napoli. Secondo il quotidiano domani è prevista la ripresa degli allenamenti per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino inizierà dunque a preparare la sfida di domenica prossima contro il Cagliari, per quello che sarà un tour de force fino alla sfida di inizio ottobre con il Como. Conte però avrà metà squadra indisponibile a causa degli impegni delle nazionali. Per la precisione gli indisponibili sono:

Raspadori, Di Lorenzo, Buongiorno e Meret impegnati convocati dall’Italia ,

impegnati convocati , Lobotka convocato dalla Slovacchia

convocato dalla Kvaratskhelia convocato dalla Georgia

convocato dalla Gilmour e McTominay convocati dalla Scozia

convocati dalla Anguissa convocato dal Camerun

convocato dal Rrahmani convocato dal Kosovo

convocato dal Rafa Marin convocato dalla Spagna U21