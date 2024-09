Sky, visite terminate per Osimhen: ecco quando ci sarà la firma

Massimo Ugolini giornalista di Sky, durante Sky Sport 24, ha fornito ulteriori aggiornamenti sull’affare Osimhen-Galatasaray. Queste le sue parole:

“Visite mediche terminate da poco, l’accordo con il Napoli si è trovato in pochissimo tempo e si sono messi tutti lì a cercare una soluzione. Trasferimento in prestito secco fino a giugno, alla fine, ci sarà l’estensione del contratto per un ulteriore anno e la diminuzione della clausola rescissoria.

Si tratta su un particolare, Osimhen ha chiesto di poter rescindere l’accordo con il club turco, nel caso in cui a gennaio dovessero arrivare delle offerte da parte di club che possono pagare la clausola. Questa dovrebbe essere l’ultima cosa da mettere a posto, si valutano i contratti e tra oggi e nella mattinata di domani dovrebbe esserci la firma“.