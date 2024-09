L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su alcuni dettagli riguardanti la cessione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano emergono ulteriori dettagli sulla cessione di Osimhen, trasferitosi al Galatasaray. Un’operazione nata prarticamente ieri che si è conclusa nel giro di poche ore con il giocatore che è già arrivato in Turchia. Se non dovesse essere ceduto entro giugno il nigeriano rinnoverà fino al 2027 con il Napoli. L’attaccante però ha anche ottenuto di rivedere la clausola rescissoria stabilita al momento del rinnovo per lasciare il club azzurro. Non sarà più di 130 milioni, ma di circa 80 milioni.