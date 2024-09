L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Secondo il quotidiano con la cessione di Victor Osimhen il direttore Manna ha messo fine ad un mercato molto complesso per gli azzurri, specie dopo l’anno scorso. Il presidente De Laurentiis ha usato il buon senso ed in pochi mesi ha cancellato il fallimento dell’anno scorso. Sicuramente ottima scelta è stata quella di Giovanni Manna, direttore molto giovane alla prima esperienza in un top club. E’ astuto, coraggioso, ha idee e sa sostenere trattative complesse, giocando molto sulle formule. L’ultima è proprio quella di Osimhen, venduto in prestito al Galatasaray per non svalutarlo ulteriormente e liberarsi del corposo ingaggio di 11 milioni l’anno.