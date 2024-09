Romano: “Osimhen può lasciare il Galatasaray già a gennaio, clausola valida per andare via!”

Fabrizio Romano ha aggiunto ulteiori notizie su Osimhen.

Ecco le ultimissime. Osimhen può lasciare la Turchia già a gennaio in caso di pagamento della clausola e di offertà in linea con la sua volontà. Sotto presente anche la storia Instagram del suo intermediario, pronto a partire per la Turchia: “La clausola di rescissione per gennaio rivelata in precedenza stasera è confermata: Victor Osimhen potrebbe lasciare il Galatasaray tra 4 mesi. La decisione spetta al giocatore se riceverà una proposta specifica, ma il Galatasaray riceverà un compenso in cambio”.