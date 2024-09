Il Mattino – Napoli, Folorunsho può rientrare nel progetto azzurro; Manna lo “riaccoglie”

Il Mattino si è soffermato sulla situazione legata a Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli messo fuori rosa dagli azzurri in questa prima parte di stagione: “Anche Mario Rui, come Osimhen, non fa parte della lista Serie A. Che invece vede inserito Michael Folorunsho. Niente Atalanta o Lazio che pure ci aveva provato fino alla fine del mercato con una offerta seria al club, ma nelle prossime settimane ci potrebbe essere un ritorno tra i disponibili? «Una questione di coerenza» assicura Conte, che sabato sera non lo aveva in panchina, ma le parole di Manna sono una chiara apertura. Si proverà a far rientrare il caso, anche perché il contratto di Folorunsho è stato appena rinnovato e prevede cifre serie per poter snobbare questa eventualità. Servirebbe il lavoro di tutte le parti in causa per distendere gli animi, magari con 6 punti di fila sarà più facile. E poi Folorunsho regalerebbe a Conte anche una tranquillità in più: al momento l’allenatore azzurro ha due centrocampisti titolari e due riserve (sulla carta) appena arrivate dalla Premier. Ma un elemento in più allargherebbe gli orizzonti anche delle soluzioni tattiche. «Mi chiedete se possiamo giocare a tre, ma come faccio se ho solo due centrocampisti?» sottolineava col sorriso l’allenatore dopo il Parma. Un caso, quello di Folorunsho, che potrebbe pure rientrare“.