Il Mattino – Napoli, ci sono le basi per il rinnovo di Meret; ci sta lavorando il suo agente

Il Mattino ha fatto il punto sul possibile rinnovo di Alex Meret, portiere del Napoli: “E sabato notte, al minuto 115′ dell’interminabile gara con il Parma è arrivata la sua rivincita con quella parata Almqvist quasi a botta sicura. Ed è stato come se tutti volessero baciarlo, e toccarlo, e accarezzarlo. Ogni volta, sembra che Meret rinasca, come l’araba fenice: ogni volta, nonostante stia qui dal 2018, sembra che debba dimostrare che difenda la porta del Napoli non per caso. Sbaglia, come tutti i portieri. Ma poi para, come ha fatto con il Parma. E il suo manager Pastorello ha già gettato le basi per il rinnovo: ne parlerà con Giovanni Manna in questi giorni ma De Laurentiis ha dato il via libera, anche perché il contratto è in scadenza. E perdere a parametro zero Meret sarebbe un altro bagno di sangue“.