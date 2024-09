Il Mattino – Kvaratskhelia ha detto sì al rinnovo; contratto da 5 milioni all’anno

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia, avrebbe accettato il rinnovo di contratto con gli azzurri: “La lunga attesa di Kvaratskhelia pure è al capolinea: la missione tedesca di De Laurentiis, in pieno Europeo, ha prodotto i frutti attesi. C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro. Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato. Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi dietro la prima punta, ad acquistare imprevedibilità. A dire il vero, ci aveva provato anche Rudi Garcia, ma in quei giorni il Napoli dello scudetto sembrava un’entità intoccabile. Conte e Kvara si sono trovati a meraviglia fin dal primo giorno di Castel di Sangro: d’altronde, il tecnico era stato chiaro con tutti, possono dire quello che vogliono gli agenti, lui resta qui. Rinnova o non rinnova. Adesso, il dado è tratto. Il Napoli questa estate non lo ha voluto cedere, anche perché il Psg voleva nel “pacchetto” lui e Osimhen per circa 220 milioni di euro“.