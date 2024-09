Osimhen furioso dopo la mancata cessione: “Ha preso a pugni parete e tavolo”

Le ultime ore del mercato sono state decisamente complicate per Osimhen ed il suo entourage. Dopo un’intera sessione di mercato passata a cercare la sistemazione più adatta per soddisfare le esigenze del calciatore e della società, Osimhen è infatti rimasto a Napoli ma ora è fuori squadra. L’intenzione del nigeriano era quella di trasferirsi in Inghilterra e possibilmente militare per il Chelsea che aveva presentato un’offerta concreta. Negli ultimi giorni di mercato si era però avvicinato maggiormente all’Al Ahli, squadra della massima serie araba che aveva offerto al calciatore un triennale da 30 milioni stagionali.

Nelle ultime ore di mercato, Osimhen ha però tentennato non riuscendo a prendere una decisione definitiva e rimanendo quindi nella rosa del Napoli. La sua reazione al termine del mercato sarebbe stata furiosa. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Osimhen avrebbe infatti sfogato la sua rabbia. Questa la sua reazione:

“Una volta appresso il mancato trasferimento, Victor Osimhen avrebbe preso a pugni tavoli e pareti per sfogare tutta la sua rabbia”.