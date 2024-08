Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Raspadori guida l’attacco in attesa di Lukaku

Alle 20:45 Napoli e Parma scendono in campo al Maradona per la sfida valida per la terza giornata di Serie A. Gli ultimi giorni di calciomercato hanno riacceso l’entusiasmo del pubblico. Sono 50mila i tifosi attesi nell’arena di Fuorigrotta: effetto Scozia, con McTominay e Gilmour che però lasceranno spazio ai soliti tre del centrocampo. Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani difenderanno la porta di Meret. In attacco, Neres e Lukaku partiranno in panchina lasciando spazio a Politano e Raspadori che ha vinto il ballottaggio con Simeone, autore del terzo gol contro il Bologna.

Il Parma arriva a Napoli carico grazie alla vittoria contro il Milan. Pochi cambi rispetto alla gara contro il Milan. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Kowalski, Mihaila; Bonny. All. Pecchia