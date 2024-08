L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’acquisto di Billy Gilmour. Secondo il quotidiano il Napoli si riscopre meta ambita. È uno degli obiettivi dichiarati della nuova era Conte ovvero far tornare ad essere la maglia azzurra un punto d’arrivo, non un posto di passaggio. E l’acquisto di Gilmour porta il Napoli in una nuova dimensione. Il centrocampista scozzese ha voluto fortemente il Napoli lusingato dalla corte del ds Manna e di Conte stesso, ma anche desideroso di poter essere uno dei protagonisti del Rinascimento napoletano. È stata una trattativa complicata, che ha avuto una svolta proprio quando tutto sembrava perso. Conte voleva solo lui per completare il reparto. E Aurelio De Laurentiis ha deciso di accontentarlo. Ora sì che è un Napoli che fa sognare. Adesso Conte ha un centrocampo di primissimo livello, con quattro titolari per due posti.