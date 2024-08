È sbarcato in Italia Billy Gilmour, l’ultimo acquisto del mercato azzurro. Per il centrocampista scozzese arrivato dal Brighton visite mediche in Inghilterra ieri sera e l’arrivo oggi pomeriggio a Napoli. Come mostrato dell’esperto di mercato Gianluca di Marzio, il giovane sta raggiungendo i suoi nuovi compagni di squadra, così da dare inizio alla sua avventura italiana. Di seguito il video: