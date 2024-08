Conte: “Dobbiamo lavorare. Questa regola è assurda, oggi ho dovuto pregare”

Al termine di Napoli-Parma, conclusa con la vittoria degli azzurri per 2 a 1, Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn.

Di seguito le sue parole: “Sul gol di Romelu sono andati in campo per dire di tornare a centrocampo perché c’erano ancora dieci minuti per vincere. È stata una prestazione di cuore contro un’ottima squadra con dei buoni giocatori che vanno bene in pressione. Potevamo fare molto meglio. Prendiamo questi tre punti sapendo che ci sarà da lavorare. Dopo questa assurdità del calciomercato aperto, con giocatori che alleni che andranno via e quelli che vuoi che non sai in che condizioni arriveranno, spero che questa regola venga cambiata. Oggi non avevo nessun centrocampista in panchina per sostituire Anguissa e Lobotka. Ho dovuto fare una preghiera sperando che non succedesse nulla. Spero che in futuro questo cambi, visto che sono tutti concentrati a cambiare le competizioni. Per me è una cosa assurda”.

Poi, il tecnico azzurro ha continuato: “I gol li dobbiamo trovare da tutti, non solo dagli attaccanti. Sulle palle inattive spesso segna chi le calcia, non chi va a saltare. Alla Juve avevamo Del Piero che me la metteva forte sulla testa e dovevo solo spingerla dentro. Ecco perché cerchiamo di coinvolgere più persone possibili nel nostro gioco”.

Infine, Conte ha concluso: “Sono arrivati giocatori forti da un mercato che è stato difficile e a tratti bloccato. Sono arrivati per riempire le caselle e sono contento del lavoro fatto dal club. Certo che se ci fosse stata la cessione di Osimhen avremmo completato meglio la situazione”.