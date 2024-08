L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’ultimo acquisto in ordine di tempo del Napoli ovvero Billy Gilmour. Secondo il quotidiano nell’ultimo giorno di mercato il Napoli è riuscito ad ufficializzare Billy Gilmour. Il giocatore ha fortemente spinto per il suo arrivo in azzurro. Oggi potrebbe sbarcare in città e potrebbe avere un primo approccio con Conte e compagni a Castel Volturno. Certamente non sarà convocabile, ma potrebbe assistere al match al Maradona. Il centrocampista ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro, dopo aver svolto le visite mediche in Inghilterra. Ha fortemente voluto vestire la maglia del Napoli. Si tratta del secondo scozzese che arriva al Napoli dopo Scott McTominay, entrambi i calciatori sono stati fortemente voluti da Conte.