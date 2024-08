L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla clamorosa vicenda riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ciò a cui ieri ha assistito il mondo del calciomercato si vede soltanto alle aste di fantamercato. Osimhen ieri era tra l’Al-Ahli ed Chelsea con l’approdo in Arabia saltato per una differenza di 5 milioni tra i 70 della domanda ed i 65 dell’ offerta. Un affare di tale portata, con uno stipendio al giocatore compreso tra i 30 e i 40 milioni per 4 anni, più una clausola rescissoria da cinquanta milioni per tornare in Europa, è saltato per 5 milioni. Col Chelsea invece non c’erano problemi ad arrivare ai 70mln di euro, ma è stato Osimhen a non trovare la quadra sull’ingaggio. Troppo basso il tetto inglese per i suoi 11 milioni a stagione fino al 2026. Ora qualcosa dovranno inventarsi.