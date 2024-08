L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul nuovo attaccante azzurro ovvero Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku è pronto a fare il suo debutto in azzurro. Il belga già s’è allenato forte ieri e giovedì al centro sportivo di Castel Volturno con i nuovi compagni, oggi parteciperà alla rifinitura e poi questa sera comincerà ufficialmente l’avventura contro il Parma. Andrà in panchina, ma il Maradona sarà tutto per lui.