Secondo Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Billy Gilmour avrebbe ottenuto il via libera per poter volare a Napoli dal Brighton. L’infortunio di O’ Riley, quindi, non dovrebbe essere un problema per gli inglesi. “Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia”, ha scritto il giornalista. Dunque, il centrocampo dovrebbe essere completo con Lobotka, Anguissa e McTominay.