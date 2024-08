Scott McTominay ha effettuato questa mattina le visite mediche presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale del trasferimento. Nel frattempo, il Napoli ha concluso anche l’accordo per l’arrivo di Gilmour, che è atteso in Italia per le visite mediche e la firma del contratto.