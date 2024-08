Gaetano ha firmato con il Cagliari: cifre e dettagli dell’operazione

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio ha dato la notizia che tifosi di Napoli e Cagliari stavano aspettando. Infatti, come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Gaetano ha firmato con il club sardo.

Di seguito quanto si legge: “È fatta per il ritorno di Gianluca Gaetano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Il giocatore in mattinata ha svolto le visite mediche. Dopo aver atteso la controfirma del contratto del Napoli, c’è la firma del classe 2000. Intanto, c’è un inserimeno del club sardo per Barak della Fiorentina“.