Romano: “Visite mediche per Toney: l’Al Ahli ne può prendere solo uno tra lui ed Osimhen. Il Chelsea ci prova. Le ultime”

Fabrizio Romano ha pubblicato un post su X in cui ha rivelato importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro valuta le offerte di Al Ahli e Chelsea con gli arabi in vantaggio. Nelle ultime ore, però, sono sorte diverse difficoltà tecniche. In Arabia Saudita, infatti, non è possibile tesserare più di 10 calciatori stranieri. Il club attualmente ha 9 stranieri in rosa e con Ivan Toney che sta facendo le visite mediche va a complicare l’arrivo di Osimhen. Romano ha spiegato la situazione:

“Ivan Toney è attualmente sottoposto a test medici approvati da Al Ahli a Londra. La delegazione del Chelsea è attualmente a Napoli perché sta ancora cercando un modo per riattivare l’accordo con Victor Osimhen. Al Ahli continua a pianificare di firmarne solo UNO tra Osimhen e Toney”.