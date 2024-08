Giornata molto impegnativa per i dirigenti del Napoli. Al termine anche la trattativa per portare Billy Gilmour al Napoli. Siamo allo scambio dei documenti. Lo scrive Fabrizio Romano su X:

“Il Napoli sta scambiando i documenti e preparando le visite mediche per firmare il contratto di Billy Gilmour oggi. Fasi finali con il Brighton per accendere la luce verde per l’ultima offerta”.